ÕL VIDEOINTERVJUU JA GALERII | Vaata, kes saabusid filmi „Vaba raha“ pidulikule esilinastusele! Näitleja Einar Kuusk prahti investeerimisest: minu jaoks oli see 30 000eurone kooliraha

„Ma arvan, et raha on tööriist ja õnn tuleb ikka sisimast. Õnnelikuks teeb töö ja armastus,“ sõnab näitleja Einar Kuusk värske komöödiafilmi „Vaba raha“ esilinastusel. Mees, kes näitleb krüpto- ja rahahullust pilavas komöödiafilmis, on linateose keskmes oleva teemaga isegi tuttav. Rahatarkusega seotud mõtteid jagavad Õhtulehega ka näitlejad Steffi Pähn ja Amanda Hermiine Künnapas.