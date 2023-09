BUSSIJUHIST TIKTOKISTAAR! Lõunapausil filmitud video tõi Irinale tõelise kuulsuse: „Inimesed tulevad tänaval juurde ja tervitavad!“

Irina on Tallinnas linnaliinibussi rooli keeranud pool aastat. Ent ühel heal päeval hakkas naisele tunduma, et inimestel on tema ameti kohta üsna vähe teadmisi. Nii hakkaski südikas daam mõtlema, kuidas saaks rahvast selles osas harida. Tema lapsed soovitasid appi võtta TikToki.