Belgia kuningakojast saabus pärast pöörast skandaali beebiuudis

Kuninglik paar pani tütrele nimeks Alix. „Alix sündis Brüsselis laupäeval, 2. septembril, kaalub 3,4 kilo ja on nagu emagi täie tervise juures,“ vahendab Hello! Belgia kuningakoja teadet. Amedeo ja Elisabetta vanem tütar Anna Astrid (snd 2016) ja poeg Maximilian (snd 2019) on uut pereliiget juba vaatamas käinud, ütles peresõber Briti väljaandele.