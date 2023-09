Soome geipastor Patrick Tiaineni ründaja otsis mehe uuesti üles: „Ta kirjutas, et mees, kes magab teise mehega, tuleb tappa.“

Möödunud nädala alguses leidis terapeudina töötav geivaimulik oma Instagrami sõnumitest ingliskeelse ähvarduskirja. Selle oli saatnud toosama vene keelt kõnelenud mees, kes 11. juunil teda pussitada üritas ning lõpuks armutult läbi peksis. „Ta kirjutas, et ma olen haige ja peaksin endale meelde tuletama, mis juhtus Soodomas ja Gomorras (toim: Soodomat ja Gomorrat on kasutatud kui metafoore vaatlemaks liiderlikkust ja homoseksuaalsust kõrvalekaldena). Kirjas seisis ka, et kui ma arvan, et Jumala karistus tuleb üksnes üleloomulikul viisil, siis ma eksin. Mees ütles, et Jumal on temaga ning mina olen Jumalale häbiplekiks,“ kirjeldab Tiainen ähvarduskirja sisu.