MURU ROHELISEM KUI KODUMAAL? Aasta eest Hispaaniasse kolinud pere: oleme saatega inspireerinud paljusid Eestiga hüvasti jätma

„Pole võimalik kahetseda, et me otsustasime oma elus uue lehe pöörata ja Hispaaniasse kolida. Me ei ole kunagi Eestis nii hästi elanud kui me siin elame ja pole saanud lubada asju, mida siin saame. Meil on ametlikud töötajad ja sööme krevette! Kõik on natuke next level (kõrgemal tasemel – ingl. k),“ jagab aasta eest perega palmide alla kolinud Veronika Vallimäe.