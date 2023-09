ÕL VIDEO | „Märgatud Eestis“ saatejuht Taavi Libe: inimesed usaldavad mind ja peavad enda sõbraks

„Olen jõudnud faasi, kus inimesed ei karda absoluutselt. Nad kuidagi vaatavad, et tuttav inimene Taavi tuleb ja on sõber, kellega võib rääkida. See on kõige suurem tunnustus ka mulle, et mind usaldatakse,“ räägib „Märgatud Eestis“ saatejuht Taavi Libe, kes on mööda Eestimaad tiirutanud juba kümnel hooajal, tuues rahvani jahmatavaid ja šokeerivaid lugusid.