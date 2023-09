„Eksmees sundis mind jalgu 14 sentimeetrit pikemaks venitama!“ Modell ja influentser kahetseb piinavaid ja kulukaid lõikusi

Hamburgi modell Theresia Fischer (31) oli 24aastane ja 170 cm pikkune, kui ta esmakordselt noa alla läks. 2019. aasta intervjuus seletas ta, et oli lasknud oma jalgu pikendada koolipõlveaegse kiusamise pärast. Ta kinnitas, et on tulemusega ülimalt rahul ja see on ka tema intiimelule võrratult hästi mõjunud. „Olen nüüd painduvam ja mul on voodis rohkem manööverdamisruumi.“ Samal aastal võistles Theresia „Saksa tippmodelli“ saates ja oli varasemast 8,5 sentimeetrit pikem.