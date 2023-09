„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Mari-Leen: oleme Indrekuga surnust üles tõusnud

Minu hommikulõuna külalisteks Suveterrassil olid seekord muusika skenel comebacki tegev lauljatar Mari-Leen Kaselaan ja üllatuskülaliseks tema vana hea sõber staarfotograaf Indrek Galetin. Mari-Leen raputas Eestimaad 2006. aastal soomlaste legendaarse Dingo loo „Levoton Tuhkimo“ eestikeelse versiooniga. „Rahutu Tuhkatriinu“ oli selle aasta suurim hitt ja tegi tütarlapsest järgmise kolme aasta ühe edukama kodumaise artisti. Fotograaf Indrek Galetin oli üks esimesi Eesti paparatsosid, kes korraldas aastal 2008 sensatsioonilise heategevusliku fotonäituse „Amour - Vahet pole“, kus isegi Vanilla Ninja tüdrukud Lenna ja Piret riided seljast viskasid. Fotode oksjonil käidi kahe Ninja-tüdruku alastipildi eest kokku välja 55 000 krooni ehk 3500 euro kanti. Kultuslikud seltskonnastaarid Mari-leen ja Indrek otsustasid üle kümne aasta tagasi meelelahutuskarusellilt maha hüpata, kuid nüüd on nad tagasi! Show must go on!

Vaata videot!