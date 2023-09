Isa ja vennaga tülitsemine on röövinud prints Harry juuksed?

Punane juuksepahmakas on olnud Harry firmamärk, kuid nüüdseks on see üpriski hõredaks jäänud. Ka Harry isa Charles ja vanem vend William kannatavad juuste hõrenemise all, kuid Briti juuste taastamise ekspert Spencer Stevenson usub, et osalt on Harry juuksepahmaka kahanemine tema kehvade peresuhete süü.