Supermodell Miranda Kerr ootab neljandat last

Oma elu Los Angelese ja sünnimaa Austraalia vahel jagaval Kerril on omaaegsest abielust „Kariibi mere piraatide“ tähe Orlando Bloomiga (46) 12aastane poeg Flynn. Teise abikaasa, tehnoärimees Evan Spiegeliga (33) on Mirandal kaks poega: oktoobris neljaseks saav Myles ja viiene Hart. Ka tulevane ilmakodanik on poiss! Sellest teatas Miranda oma mehele kuuluva Snapchati vahendusel.