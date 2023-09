"Troonide mängu" tähe ja Joe Jonase abielu on karil

Kõmu-uudiste portaal kirjutas pühapäeval, et 34aastane Jonas on lahutust sisse andmas - tema ja „Troonide mängu“ näitlejanna Sophie Turneri (27) abielu on karil. Nii TMZ kui ka People.comi andmeil on Joe nõu pidanud Los Angelese piirkonna lahutusadvokaatidega.