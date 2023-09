GALERII | UHKE ETTEASTE! NOËP annab suurejoonelise staadionikontserdi

NOËP aka Andres Kõpper on oma loominguga üksnes Spotify platvormil kogunud enam kui 60 miljonit kuulamist, milles mängis suurt rolli eelmise aasta lõpus Itaalias teenitud kuldplaadi staatus looga ‘fk this up’. Albumiga „No Man Is An Island“ pälvis ta Eesti Muusikaauhindadel neli tiitlit. NOËP’i viimane album ‘Move Your Feet’ avaldati 14. veebruaril ning on inspireeritud erinevatest taskuhäälingu saadetest, intervjuudest ning sotsiaalmeedias nähtud klippidest. 2. septembril hõivab NOËP koos plejaadi muusikute ja külalisesinejatega A. Le Coq staadioni, tuues lavale enda karjääri suurima show seni: „Selle kontserdi missioon on näidata lätlastele, et ka meil saab teha staadionikontserte.