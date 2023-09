TERE, KOOL! Jana ja Siim-Sten Palmi vanem tütar alustab kooliteed: esimene klass, suur kool, uus linn ja sõbrad, aga ta on selle kõige keskel nii vapper

Tütreke alustab õpinguid Rae vallas asuvad Kindluse Koolis. Jana tunnistab, et Mia jaoks on sügis tänavu igas mõttes uus algus. „Esimene klass, suur kool, uus linn, uued sõbrad, aga ta on selle kõige keskel nii vapper ja suudab selle teadmatuse keskel nii tublisti nautida!“ kirjutab ta Instagramis.