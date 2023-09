Ilmakuulus bass Ain Anger: lööge kohe kopp maasse ja tehke Estonia juurdeehitus valmis. Kaua võib oodata?!

„Mul on kogu aeg puhkus. Võin laulda Metropolitani laval Greminit (Gremini aaria Tšaikovski ooperis „Jevgeni Onegin“ – toim), jalg üle põlve, ja ma puhkan. Ma tõesti naudin laulmist. Mul on seal hea seltskond, mul on suurepärane orkester. Mul on, mida anda. Võib-olla kõlab see ülbelt, aga arvan, et laulmist tulebki nautida ja olla selles pigem vaba, mitte pinges ja täielikult kinnisilmi end muust maailmast välja lõigata,“ sõnab bassilaulja Ain Anger, kes pole kuulus mitte ainult Maarjamaal, vaid ka mujal maailmas. Ning kel siiani ainsa eestlasena ette näidata Austrias ja Saksamaal ooperilauljatele antav kõrgeim tunnustus, kammerlaulja tiitel.