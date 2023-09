TERE, KOOL! Liina Randpere poeg on kõva käpp matemaatikas: Mathias ootab, et saaks selles särada

Poeg alustab kooliteed Padise põhikoolis. Põhjus väga lihtne – kool on kodule lähedal, jalutades umbes seitse minutit. Klassis asub tänavu õppima 21 õpilast, kusjuures ammu ei olevat nii suurt õpilaste hulka olnud. „Usun, et koolitee algus peaks olema loomulik jätk lasteaiale, siin on see orgaanika ja sünergia hästi paigas. Nad on kooliga juba mitu korda tutvumas käinud ja saanud ka teineteisega heaks sõbraks,“ lisab ta.