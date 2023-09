„KÕIGEL ON PIIR!“ Roberta Eineri pettunud klient nõuab katkise toote eest raha tagasi. Einer: teie makse pole meieni jõudnud!

„Kirjutan raske südamega, kuna viimane asi, mida teha tahan, on teist kodumaist disainerit solvata, kuid kõigel on piir,“ teatab sotsiaalmeedias Mammu Couture'i disainer Maria Tammeorg, kes on enda teatel edutult üritanud kolleegilt katkise kleidi eest raha tagasi saada. Roberta Einer väidab omakorda, et kuna Tammeoru originaalmakse pole üldse temani jõudnud, siis pole tal ka võimalust tagastust teha. Kellel on siis õigus ja mis saab?