VEERAND SAJANDIT KOOS: Sahlene'i abielu jooksis karile

Rootsi lauljatar (47) teatas neljapäeval Instagramis, et tema ja Wahlsteen (48) on pärast „25 elumuutvat, täiesti hindamatut ja imelist ühist aastat“ lahku läinud. Noorte täiskasvanutena kokku saanud paar on nüüd oma armastatud laste keskealised vanemad, nendib mullusel „Eesti laulul“ palaga „Champion“ neljandaks jäänud Sahlene. „Oleme jaganud teineteise teekonda, toetanud teineteist, arenenud üheskoos läbi tõusude ja mõõnade. Oleme ühiselt loodud elu eest teineteisele väga-väga tänulikud.“