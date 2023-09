FOTOD | TERE, KOOL! Birgit ja Indrek Sarrapi tütar sai aabitsa: elevus on olnud kodus juba mitmeid päevi!

„Valisime Tallinna Kaarli kooli, kus on kolm aastat käinud ka Helini vanem vend Simeon ehk sinna on tal hea ja turvaline minna. Kaarli kool on meid juba aastaid sümpatiseerinud oma väärtushinnangute ja kooli väiksuse tõttu. Usun, et lapsed vajavad esimestel kooliaastatel just turvalist keskkonda, kus õppida. Minu arvates on see kool selleks ideaalne valik.“