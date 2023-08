ÕL VIDEO | MÄNGUASI SALAJA PÜKSI! Sekspoe omanik Kirki Kubri: eestlased on muutunud palju avatumaks uutele naudingutele

Intiimpoe Ulaka Kaunitari looja ja omaniku Kirki Kubri sõnul on eestlaste seas suvel väga populaarsed erinevad puldiga tooted. „Mänguasi on peidus ja teeb naisele mõnu. Pult või äpp on kas kaaslase või iseenda käes,“ jagas Kubri, mis tänavu suvel eestlastele kõige rohkem peale on läinud.