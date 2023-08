Peamiselt ETV+ ekraanilt tuntud saatejuht Uljana Kuzmina nendib, et tema jaoks on tegu suure väljakutsega. „Üks asi on teha arutelusaadet vene keeles ja teine asi eesti keeles – ja seda väga vabalt kõneldes, et eestlased saaksid aru, mida ma räägin. Õnneks on mul väga hea tiim koos väga heade õpetajatega. Koos saame hakkama ja pabinat ei tule.“