RADIKAALNE OTSUS! Kõik stseenid Jan Uuspõllu ja Brigita Antoniga on „Öökülalise“ sarjast välja lõigatud. Brigita: ma isiklikult ei pea seda õigeks!

„Ma isiklikult ei pea seda õigeks, sest kõik ju teavad, et see oli filmitud siis, kui olime veel koos,“ kommenteerib šokeerivat olukorda Brigita. „See oli tegelikult ilus ja tore. Minu arust oleksid produtsendid võinud lihtsalt lisada väikese selgituse, et saade oli filmitud suve alguses ja et paar ei ole enam koos,“ mõtiskleb ta. „See on ju tegelikult meeletu aja ja ressursside raiskamine. Filmisime kaks pikka päeva ja ma kujutan ette, kui palju ühe saate tegemine maksab. Mul on tõesti väga kahju.“