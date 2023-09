ÕL TV | Raadiohääl Romi Hasa: raha tuleb küsida nii palju, et on piinlik

„Eesti avaliku elu tegelased jagunevad kaheks: ühed on head rääkijad ja teised on halvad rääkijad,“ leiab ajakirjanik Romi Hasa, endise nimega Romi Erlach, kes alustas reporteritööga juba 16aastaselt. Kaheksa aastat pildilt kadunud raadiohääl ja telenägu tõmbab täna Kuku raadios päeva käima koos kaassaatejuht Kristjan Goldiga. Uue hommikusaate nimeks on „Hommikuraadio Romi ja Kristjaniga“. Aga kus ta vahepeal oli ja miks?

Vaata saadet!