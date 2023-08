KUS SUITSU, SEAL TULD: ABBA Agnetha naaseb sooloartistina!

Briti väljaanne The Sun kirjutas hiljuti, et blondiks ingliks tituleeritud Agnetha Fältskog (73) on sõlminud ABBA 2021. aasta albumi „Voyage“ menu järel ülitulusa plaadilepingu ja kavatseb rambivalgele naasta. Kõmulehe andmeil on ABBA lauljanna löönud käed firmaga BMG, kelle hõlma all tegutseb näiteks Kylie Minogue.