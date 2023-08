ÕL VIDEO | „Esimese stuudio“ sangarite meeldejäävaimad suveelamused! Mirko Ojakivi seiklusest lõbustuspargis: mõtlesin, et kui siit eluga pääseb, on hästi!

Kosutav suvi on seljataga ja ETV intervjuu- ja debatisaate „Esimene stuudio“ juhid Mirko Ojakivi, Liisu Lass ning Andres Kuusk on täie jõu ja hakkamise juures. Teisipäeval Fotografiskas toimunud sügishooaja avapeol paljastasid telenäod, milline on olnud nende jaoks möödunud suve kõige meeldejäävaim kogemus.