ÕL VIDEO | EI SAA ILMA TELETA! Reet Linna tähistab uue hooaja algust särtsakalt: kuni jalg tatsub ja suu matsub, teen edasi!

Vaatamata sellele, et telenägu on mitu korda vihjanud, et on valmis juba tegema „Prillitoosiga“ lõpparve, naaseb ta siiski ka uuel hooajal saatejuhi rollis. Kuidas ta siis ära räägiti? Reet Linna sõnab mõtlikult: „See on kahe otsaga asi. Ühest küljest: ma ei taha kodus olla! Mul peab kogu aeg olema mingi tegevus. Kuna kõik mu pereliikmed ikkagi sügisest peale kuskil töötavad ja lapselapsed on lasteaias – neid pole vaja hoida –, siis ma olen hädas. Teisest küljest mõtlen, et kaua võib…“