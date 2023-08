MILLINE KOMPU! Michael Jacksoni noorem poeg tegi isa sünniaastapäeva puhul haruldase etteaste

Jacksoni vanemad lapsed Prince (26) ja Paris (25) on tihtipeale üheskoos üritustel osalenud, kuid noorem poeg Blanket ehk Bigi hoiab madalat profiili. Seega tekitas tema ilmumine avalikkuse ette palju elevust. Daily Maili teatel võis vendi näha Jacksoni 65. sünniaastapäeval 29. augustil Las Vegases Mandalay Bay Resort and Casinos, kus nad olid käinud vaatamas oma isa hittidel põhinevat Cirque du Soleil' etendust „ONE“. Nagu näha, on Bigist sirgunud sihvakas ja nägus noormees.