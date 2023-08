ITA EVERI VIIMANE APLAUS: „Täna aplodeerib sulle püsti seistes kogu Eesti. Elagu Ita!“

„Hea Ita, ma ei oleks ealeski arvanud, et saan jagada koos sinuga ühte ja sama lava,“ ütleb Vanemuise teatri juht Aivar Mäe. „Ja seda lavastuses, kus sina mängid sõnatut peaosa ja kogu koorma oled pannud tagasihoidlikule kõrvalosatäitjale. Sa oled ette kirjutanud kõik, mida selles lavastuses teha ei tohi, aga ühte sa ei nimetanud: see on aplaus. Aplaus, mis on saatnud sind kogu elu. Täna aplodeerib sulle püsti seistes kogu Eesti. Elagu Ita!“ Kõlab saalitäie inimeste aplaus. Ita Everi (1.04.1931 – 9.08.2023) viimane aplaus Eesti Draamateatri laval.