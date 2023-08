ÕL VIDEO JA GALERII | ERR tutvustas sügishooaega. Tomi Rahula ameti „Eesti laulu“ korraldamisel võtab üle Karmel Killandi: „Ma usun, et saame oma kogenud tiimiga kenasti hakkama!“

Rahvusringhääling tutvustas täna oma telekanalite ja raadiojaamade sügisprogramme. Eetrisse tuleb palju vanu lemmikuid, aga ka uusi saateid. Suur vastutus rahva meelt kvaliteetselt lahutada on elamussaadete juht Karmel Killandil, kes lisaks uute saadete eetrisse toomisele võtab enda kanda „Eesti laulu“ projekti eestvedamise. Killandi arvab, et saab hakkama, sest teda toetab tugev tiim ja ta on „Eesti laulu“ karussellis nii pikalt keerelnud.