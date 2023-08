„Nii et ikkagi pani ta jalga täpselt need kingad, mis olid sobilikud just tema tegelasele. Mul on selgelt silme ees pilt, kui Ita oma garderoobist trepist alla tuli ja oli näha, et jalad teevad talle haiget. Ma ju nägin, kuidas ta tasa-tasa, seinast abi otsides, liikus. Lõpuks jõudis ta lava kõrvale ja siis läks ta stseeni, kus ta tantsis. Aga oleks ta kordagi kurtnud. Mitte keegi ei teadnud midagi Ita hädadest ja haigustest.“