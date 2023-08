Adele'i fännid võivad end beebiuudiseks valmis seada

Lauljannal on eksabikaasa Simon Koneckiga kümneaastane poeg Angelo. Adele paljastas nädalavahetuse sõul: „Tahan varsti uuesti emaks saada.“ Tiktokis avaldatud fännivideol on Femalefirsti teatel näha, kuidas beebijutu vallandas ühe publikuliikme palve, et Adele aitaks tal oma tulevase tütre nime valida.