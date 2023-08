ARVUSTUS | Katrin Lusti uus reisisaade tõstab vererõhku. Tiina Park: „See oli piinlik koduvideo!“ Anneli Lahe: „Olen pettunud.“

Katrin Lusti uut reisisaadet „Lustlik reis Korful“ arvustavad teleprofid on üsna kriitilised. „Tunnistan, et mul olid saatele suured ootused. Olles ise suur reisisell ja reisisaadete fänn, olen nüüd kurb,“ kirjutab kolmkümmend aastat telemaastikul tegutsenud Anneli Lahe. Režissöör Tiina Park pidi tõsiselt pingutama, et seda saadet üldse vaadata.