LUGEMISSOOVITUS | KOLLILUGU KREDEXIGA: kuidas riigi toetusega ehitades end kafkalikku absurdi mässida

Kui üldse on ilmunud kunagi raamat, mis võiks meie ametkondadele olla äratuskellaks, siis see teos on seda kahtlemata. Auhinnatud ajakirjanik Tuuli Jõesaar kirjeldab ausalt, kui absurdne on Kredexi toetusmeede, mis justkui „kingib“ sulle 40 000 eurot, ent röövib mõistuse ja tervise. „Meie vana talumaja“ on hoiatuslugu – nii vanade majade ehitajatele kui ka Kredexile endale.