INSPIRATSIOONIPUHANG! Liis Lemsalu esiklapse ootusest: rasedus on olnud meeldiv kogemus, tunnen ennast palju energilisemalt

„Mul on isegi piinlik seda öelda, sest inimesed üldiselt küsivad muretseva tooniga, kuidas läheb ja kuidas ma ikka hakkama saan, aga tegelikult tunnen ennast energilisemalt. Olen palju rohkem asju ära teinud, olen palju stuudios käinud,“ räägib Liis ja lisab, et lapseootusega on tekkinud täiesti uus tulemine.