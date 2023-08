MEELETU MÖLLUGALERII | Kulla Heidy Tamme, mis on ometi teie hea figuuri saladus? „Teate, ma olen tegelikult balsameeritud!“

Augustikuu viimasel laupäeval kell kaheksa on suvepealinn Pärnu vaikne. Rüütli tänavalgi jalutavad vaid mõned üksikud turistid. Vabandust, kas siin linnas pidu, tantsu ja tralli polegi? Oh, muidugi on. Lokaalis Bum-Bum ei küsi pidu seda, milline on parasjagu aastaaeg või ilm. Seal on hoogsad rütmid ja möll hommikuni.