GALERII | Henry Laks sai Nõmmele mälestuspingi. Reet Linna: „Henry ütles enne surma, et tal on kõik hästi.“

Henry Laksi meenutasid sõbrad Reet Linna ja Olavi Pihlamägi. „Henry muusika kohta on väga ilusasti öeldud: ta laulab inimesed valgusesse,“ rääkis Olavi Pihlamägi. „Priit Hõbemägi on Henry Laksi nimetanud sõnumitoojaks, kes ootas oma aega. Nagu suured lauljad ikka, sai ta laulda ainult seda, mida ta süda kõrgelt hindas. Ning seda kirge ja kargust on väga raske sõnadesse panna.“

Mälestustahvlil Henry Laksi pingi küljes on ühe tema laulu värsiread: „Leia mu laulust lilled, leia mu laulust lindude naer, leia mu laulust pilved...“ Need sõnad iseloomustavad Olavi Pihlamäe sõnul Henry Laksi kui siirast, tundlikku ja helge hingega loojat. „Ma arvan, et kõik me, kes me oleme tema ande austajad, oleme suutelised leidma tema laulust lilli, lindude naeru. Aga nägema ka pilvi... Henry ise hindas kõige kõrgemalt kolme laulu: „Õpetaja“, „Tule kui leebe tuul“ ja „Salaja“. Aga on üks tunnustus, millest unistab vist iga helilooja – see on, et tema laulu lauldakse laulupeol. Ja Henry Laksi „Ilmaratas“ oligi 2019. aasta laulupeo repertuaaris.“