LÄBI KASVUVALU TÄISKASVANUELLU! Hispaanias elanud Maian põles suure leegiga läbi: mõtlesin tuleviku peale ega näinud tänasest kaugemale

Artist Maian kiirgab laval võitmatu naise energiat – tema looming kõlab nii nagu süütaks ta enda taga kõik, jättes maha lammutatud linna. Päris Maian on aga hoopis teistsugune – tal on omad hirmud, mured, probleemid ja ebakindlused. „Ma ei arva, et ma pole tugev naine. Aga põen, muretsen ja elan mingeid asju kindlasti kõvasti raskemalt läbi kui välja näitan. Minu muusikast tundub kohati ehk nagu oleksin võitmatu, aga sellist Maianit tegelikult igapäevaselt ei eksisteeri.“