Suvi läbi! „Terevisioon“ alustab uuest nädalast värske hooajaga

Argihommikute kaaslane „Terevisioon“ toob esmaspäevast reedeni vaatajateni päevakajalised arutelud, praktilised nõuanded, meeleolukad kohtumised ja hea kodumaise muusika.



Hommikuprogrammi vastutava toimetaja Reimo Sildvee sõnul on „Terevisiooni“ avanädala üheks läbivaks teemaks kooliaasta algus ja haridusküsimused. Kohe esmaspäeval küsitakse kolme uue riigigümnaasiumi juhilt, kuidas on kulgenud ettevalmistused koolide avamiseks. Reedene, 1. septembri saade jõuab vaatajateni osaliselt Narvast, kus Katrin Viirpalu uurib teiste teemade seas eestikeelsele haridusele ülemineku hetkeseisu. Lapsevanematele jagatakse nädala sees aga nõuandeid, kuidas last uueks kooliaastaks ette valmistada.