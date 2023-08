FOTOD | KIBE! Stefan Airapetjan sõudis kauni Victoriaga abieluranda: uhke pulmapidu peetakse lähemate sugulaste ja sõprade ringis

Laupäeva lõunal kella kahe paiku võib Virla külas asuva Siidrifarmi ümbruses märgata siginat ja saginat. Peopaika veetakse kaste ja tehakse viimaseid ettevalmistusi enne külaliste saabumist. Pulmapeoni on veel mõni tund aega. Samal ajal, mil häärberile veel viimast lihvi antakse, toimub Tallinnas pidulik laulatus. Abiellumise kohta teatab paar avalikkust ka oma Instagrami kontodel. „Just married,“ jagab paar imelist pulmapilti. Victoria on Instagramis ära muutnud ka oma perenime: nüüdsest on ta Victoria Airapetjan.