Jüri Ratas leinab kallist pereliiget: sinu lahkumine on raske, meeletult raske...

Ta jätkab: „Sinu lahkumine on raske, meeletult raske… Aeg läheb ja mälestused on siirad ning rõõmsad, jääd alati meie kalliks Horreks.“

Rataste perekonna lemmikloom oli tõult Berni alpi karjakoer. Jüri Ratas kinnitab Õhtulehele, et Horre suri loomulikku surma. Berni alpi karjakoerte elukaar on võrreldes teiste tõugudega lühem, elades keskmiselt kaheksa kuni üheksa eluaasta vanuseks.

Horre on figureerinud Ratase sotsiaalmeedias arvukatel kordadel ning mees on alati rääkinud oma lemmikloomast vaid ülivõrdes. Möödunud suvel tähistas perekond lemmiklooma kaheksandat sünnipäeva.

Jüri Ratas kirjutas sel puhul toona Facebookis: „Sel nädalal oli tähtis päev, mil meie pere kõige mänguhimulisem liige, Horre, sai 8-aastaseks! Kuigi vanust on juba omajagu, ei ole siiras mängulust kuhugi kadunud ja palli tagaajamine pakub sama suurt rõõmu kui kaheksa aastat tagasi. Olgugi, et selle aja jooksul on kogutud kõvasti nii pikkust kui ka kaalu. Kui Horre sündis kaalus ta 448 grammi. Tänaseks on toonastest sünnigrammidest sirgunud 70 kilogrammi meie pere suurt armastust.“