KONSTRUKTIIVNE POHHUIST: Lauri märgib, et on aastatega omandanud oskuse idiootsuste peale mitte ärrituda. „Mul on tekkinud konstruktiivne pohhuism,“ sõnab ta. Foto : Karin Jaanus

LAURI SAATPALU: „Te võite oma patrioodijutu sisse marineerida ja keldrisse purki panna. Noored tõmbavad siit lesta.“