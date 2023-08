ABBA staari Instagrami ilmus müstiline postitus

Briti väljaanne The Sun kirjutab, et blondiks ingliks tituleeritud Agnetha Fältskog (73) on sõlminud ülitulusa plaadilepingu ja kavatseb rambivalgele naasta. Kõmulehe andmeil on ABBA lauljanna löönud käed firmaga BMG, kelle hõlma all tegutseb näiteks Kylie Minogue. „Agnethale meeldis koos ABBAga uuesti stuudios olla ja see innustas teda soolokarjääri alustama,“ ütleb The Suni allikas.