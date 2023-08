KAUAOODATUD HETK: sekspomm Samantha tegi „Seksi ja linna“ järjes kähkuka!

„Seksi ja linna“ kolleegidega tülli pööranud Kim Cattrall kinnitas avalikkusele, et ei kavatse kultussarja järjes „And Just Like That …“ üles astuda. Kuid paistab, et näitlejannale tuleb vaenukirve mahamatmiseks pakkuda vaid õiget summat. Teise hooaja finaalis tegi Cattralli tegelaskuju Samantha Jones põgusa etteaste.