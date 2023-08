Aarne Valmis: „Kui „Onu Bella tähestiku“ tegijad püüdnuks Onu Bellat mõista, olnuks laval ka Igor Maasik. Aga ju nad ei tahtnudki, et olnuks.“

„Onu Bella oli eksperimentaalne tegelaskuju, ent lavastuse „Onu Bella tähestik“ tegijad paistavad uskuvat, et oligi päriselt selline mees olemas,“ muigab The Tuberkuloitedi muusik Alar Aigro. „Onu Bella elas üksnes laval. Kui sealt maha tuli, oli ta Igor Maasik. Etenduses aga Igor Maasikut polegi, on üksnes Onu Bella.“ Sellest on muusiku sõnul kahju.