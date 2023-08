ÕL VIDEO JA GALERII | Kriss Sooniku isa tütre pesufirma edust: „Panustasin sellesse alguses kogu oma vaba raha!“

Paavli Kultuurivabriku salaaed on augustikuu õhtupäikeses tõeliselt lummav. Lookas viljapuude külge on riputatud kassilogoga õhupallid ja sensuaalses pesus modellid naksavad hekikääridega pikaks kasvanud muru. Külalised rõõmustavad, et üle pika aja on suve viimasel kuul taas soe ja tuulevaikne õhtupoolik.