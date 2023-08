SEITSE PLANEETI RETROGRAADIS! Astroloog Taimi Uuesoo osutab, mida sel ajal teha ei tohiks

Veenus liigub tagurpidi juba juuli lõpust alates, tema redrograadsus kestab 4. septembrini. „Veenus „kontrollib“ enamasti suhteid, rahaasju, materiaalseid väärtusi, väärtushinnanguid, liialdusi, emotsionaalseid kontakte, rahulolu, harmooniat, partnerlust ja moraali. Aga ka kõike, mis puutub kultuuri, kunsti ja esteetikasse üldisemalt,“ märgib tähetark.

Merkuuri, mis läks retrograadi paar päeva tagasi, 23. augustil, peetakse üldiselt kõige suuremat segadust tekitavaks planeediks. Ilmselt sellepärast, et ta on oma liikumises kõige kiirem. See seis kestab 15. septembrini.