FOTOD | TERE, KOOL! Marion Melniku tütar alustab kooliteed muusikakallakuga klassis: ta on täielik multitalent

„Isabel on justkui pisike looduslaps ja tal on veel lasteaiaigatsus, aga ikkagi on sees kerge ärevus, sest esimesse klassi minek on suur muutus. Isabel võtab seda kõike aga väga positiivselt ning ma usun, et ta tunneb end täitsa nagu kala vees,“ jagab ooperilaulja ja Eri Klasi kasutütar Marion Melnik, kelle tütar alustab sel aastal kooliteed.