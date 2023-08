Halle Berry kohtulahing kolmanda eksabikaasaga jõudis kaheksa aasta järel lõpule

Oscari-võitja ja prantsuse näitleja (mõlemad 57) abiellusid 2013. aasta juulis, kuid juba 2015. aasta oktoobris teatati abielu purunemisest. Kuulsal paaril on üheksa-aastane poeg Maceo. New York Posti andmeil jõuti viimaks kokkuleppele, mille järgi peab „Kassnaise“ staar maksma eksabikaasale Maceo ülalpidamise eest kaheksa tuhat dollarit kuus. Ühtlasi andis kohus Berryle korraldusele maksta Martinezile 4,3% kõigist üle kahe miljoni dollari suurustest sissetulekutest - see läheb kirja lisatoetusena Maceole.