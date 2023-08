„Neid sõnu ei ole veel loodud, mis kirjeldaksid, mida tundsin, kui tapetud ema-isa ja õdesid nägin.“

Vanadus tuleb igaühel isemoodi, arutleb täna 95aastaseks saav Meedy. Kellel hakkavad luud-liikmed jukerdama, kellel jääb silmanägemine töntsiks. Temal on kuulmine natuke kõva. Ja heeringa maitset ei tunne ta ka. „Saan aru, et on soolane. Siis mõtlen heeringamaitse juurde, ja mõte annab tunda,“ mugistab ta naerda. Peab tillukese pausi ja lisab: „Vaat kuidas elu läheb, kui inimene hakkab kustuma. Mul on ju kustumise aeg...“

Mälu on 95aastasel proual aga briljantne. Ta mäletab lapsepõlve ja noorusaja sündmusi peente detailideni. „Üleelamisi on palju, aga mul on kõik nii meeles,“ tõdeb ta.