TÄHED JA TÄHEKESED | Tõnistete tütar Maria Heleen: inimestel on vale eelarvamus nagu ma ei pea millegi nimel ise vaeva nägema ja kõik tuuakse kandikul ette

Maria Heleen räägib, et tema lapsepõlv oli täis rõõmu, avastamist ja vahvaid hetki koos lähedastega. Ning on rahul, et kasvas üles veel ajal, mil nutitelefonid ja TikTok ei olnud nii levinud. „Tänu sellele sain kogeda tõelist lapsepõlve, mis on minu arvates üks armsamaid ning olulisemaid eluetappe. Veetsin palju aega värskes õhus, armastasin mängida nukkude ning Pet Shop`idega, suvel basseinis sulistada ning liivakastis mängida.“