TAGURPIDIKÄIK! Planeetide seisu muutus keerab kõik sassi ehk Elu seisab ummikus nagu liikleja tipptunnil

23. augustil algav Merkuuri retrograad on seekord veelgi rohkem segadust tekitav kui tavaliselt. Seda põhjusel, et temaga koos marsivad tagurpidi peaaegu kõik meie päikesesüsteemi planeedid. See on seis, kus elu ei veere nagu hernes ja tehtud plaanid kipuvad takerduma. Aga midagi traagilist ka ei ole. Põhimõtteliselt selline värk, nagu üritaks teetööde ajal läbi Tallinna kesklinna sõita – et kuidagi ju saab, aga võtab aega.